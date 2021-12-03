Üye Girişi
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli - Son Dakika

Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli

03.12.2021 15:02
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli

Son dakika gelişmesine göre Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 3 Aralık engelliler gününde, Sungurlu özel eğitim uygulama merkezi ziyaret edilerek dekoratif jel mum yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 3 Aralık engelliler gününde, Sungurlu özel eğitim uygulama merkezi ziyaret edilerek dekoratif jel mum yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

Sungurlu Ziraat Odası'nın desteği ile alınan dekoratif jel mum malzemeleri ile öğrencilere dekoratif jel mum yapımını öğreten denetimli serbestlik Müdürlüğü personeli ve öğrenciler tarafından birlikte yapılan mumlar eğitim merkezi öğrenci ile eğiticilerine hediye edildi.

Engelliler gününde yapılan etkinlikle öğrencilerin yeni bir hobi kazanmalarına, becerilerini geliştirmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine katkıda bulunduklarını belirten Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, "Onların mutluluklarına ortak olduk. Engelli öğrencilerin mutluluklarını görmek bizleride çok mutlu etti. Sadece engelliler gününde değil her gün engelliler günü gibi hareket etmeleri gerektiğini ve her bir bireyin bir engelli adayı olduğunun da akıldan çıkarılmayarak bir yaşam sürmelerinin gerekliliğini" ifade etti. - ÇORUM

Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli
Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli

Denetimli Serbestlik, Sungurlu, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı 16:03 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart 15:51 Takım arkadaşlarını başına toplayan Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi 15:35 İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler 13:24 Yurt dışına kaçmak isteyen mültecilere, can yeleği yerine otomobil ve motosiklet iç lastiği vermişler Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
16:02 Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi
15:52 Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!
15:44 Kanada'da geyiklerde ilk kez Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2'ye rastlandı!
15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
Balıkçının zor anları! Ağına takılan belirsiz cisim, bir anda hareketlenince dili tutuldu Balıkçının zor anları! Ağına takılan belirsiz cisim, bir anda hareketlenince dili tutuldu         
16:05
Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias! Hande Erçel'den İspanyol hayranlarına teşekkür: Muchas gracias!         
15:53
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi         
15:38
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 16:11:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement