Son dakika haber | Efeler Belediye Başkanı Atay, Marmaris Yangınıyla Mücadelede Görev Alan Belediye Personelini Ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Marmaris yangınıyla mücadelede gönüllü olarak görev alan belediye çalışanlarını makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Marmaris'te başlayan ve ülkenin dört bir yanından gönüllülerin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına; Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları da katılmıştı.

Başkan Atay, belediyenin iş makineleri ve su tankerleri ile yangınla mücadelede görev yapan çalışanları, makamında ağırladı. Yangın söndürme çalışmalara destek veren belediye personelini kutlayan Başkan Atay, "Gönüllü olarak canınız pahasına ortaya koyduğunuz çalışmalar için, bu kutsal görev için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.