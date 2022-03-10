Son dakika haber! Erdem: "Asla umutsuz değiliz, kadınlar mutlaka kazanacak" - Son Dakika
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Son dakika haber! Erdem: "Asla umutsuz değiliz, kadınlar mutlaka kazanacak"

10.03.2022 12:25
Son dakika haber! Erdem: "Asla umutsuz değiliz, kadınlar mutlaka kazanacak"

Son dakika yerel haberine göre Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm dünyada kadınların zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tüm dünyada kadınların zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kadın belediye başkanı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Erdem, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların ve özellikle emekçi kadınların haklarından doğan bir günü temsil ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'de ne yazık ki günde en az 2 kadının öldürüldüğünü ifade eden Başkan Erdem, şunları söyledi:

"15 yaş üzeri 31 milyona yaklaşan kadın nüfusundan sadece 10 milyonu istihdamda yer alabiliyor. Kadınlarımızın hem ekonomik hem de sosyal özgürlükler kapsamında yaşamlarını idame ettirmeleri en büyük arzumuz. Kadınlarımızın şiddete uğramadığı, işsizlik ve eğitimsizlikle karşı karşıya kalmadığı bir Türkiye'ye özlem duyuyoruz. Bu konuda asla umutsuz değiliz. Kadınlar bir gün mutlaka kazanacak. Kadınların gücüne, öngörüsüne, ülkeyi ve dünyayı iyi okuma gayretine inanan ve bir çok Avrupa ülkesinden çok önceleri kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan, kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine yüksek bir set çeken ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, sevgi ve saygıyla anıyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ADANA

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Dezavantajlı ve mülteci kadınlar buluştu Dezavantajlı ve mülteci kadınlar buluştu Çetin : 'Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır' Çetin : 'Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır'

Hülya Erdem, Ceyhan, Adana, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Erdem: 'Asla umutsuz değiliz, kadınlar mutlaka kazanacak' - Son Dakika


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