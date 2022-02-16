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Son dakika haber: Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım - Son Dakika

Son dakika haber: Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım

16.02.2022 13:47
Son dakika haber: Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım

Son dakika habere göre Erzincan Barosu tarafından şehitlerin birinci derece yakınlarına ve gazilere ücretsiz hukuki yardım imkanı sağlanıyor.

Erzincan Barosu tarafından şehitlerin birinci derece yakınlarına ve gazilere ücretsiz hukuki yardım imkanı sağlanıyor.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, şehitlerin birinci derece yakınlarına ve gazilere hukuk hizmetlerini ücretsiz olarak verdiklerini söyledi.

Başkan Aktürk, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz için canlarını veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimiz, bizim için çok değerli. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Şehit yakınları ve gazilerimize vefa borcumuz bulunmakta, onların haklarını ödememiz mümkün değil, bunun farkındayız ama bir nebze olsun şehitlerimizin geride kalan ailelerine ve gazilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla Erzincan Barosu olarak; şehitlerimizin birinci derece yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar) ve gazilerimize ücretsiz, gönüllülük esasına dayanan hukuki yardım, danışma ve avukat görevlendirmesi yapmaya karar verdik. Onlara hukuki hizmet vermek suretiyle vefa borcunu ödemek bizi onurlandıracaktır. Aldığımız kararı, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize kısa mesaj servisiyle ilettik; yetkili makamlara başvurarak aldığımız kararın muhataplarına bildirilmesini sağladık. Baromuza kayıtlı gönüllü avukatlar; kısa süre içerisinde şehit ailelerine ve gazilere hukuki yardım desteği sağlamaya başladı. Ayrıca çok sayıda şehit ailesi ve gazimize adli yardım ve danışma hizmet desteği de sağlıyoruz. Şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu uygulamamıza destek veren tüm meslektaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Bu vesileyle vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor; hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

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Erzincan Barosu, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Erzincan Barosundan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım - Son Dakika


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