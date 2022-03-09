Son dakika haber: Eşini hastaneye yetiştirmek isterken karda mahsur kalan vatandaşın imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Eşini hastaneye yetiştirmek isterken karda mahsur kalan vatandaşın imdadına jandarma yetişti

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan Köyünde eşini hastaneye götürmek isteyen Şevket İletmiş karlı yolda mahsur kalınca imdadına jandarma ve özel idare ekipleri yetişti.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan hasta vatandaş kurtarılarak hastaneye ulaşımı sağlandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis İl Merkeze bağlı Kömüryakan köyünde ikamet eden Şevket İletmiş isimli vatandaş rahatsızlanan eşini Bitlis Devlet Hastanesine götürmek için özel aracı ile yola çıktığı esnada olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kömüryakan-Konuksayar köyleri arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulunması üzerine, görevlendirilen devriye ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye ulaşmaları sağlanmıştır" denildi.