Eski Başbakan Yardımcısı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin (GBB) kente kazandırdığı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Karavan Park ve Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'ni ziyaret etti. Gaziantep'in son yıllarda çok muazzam bir yükseliş gösterdiğini belirten Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in küresel vizyonunun şehre çok büyük ödüller getirdiğini söyledi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hafta sonu programına saha gezisiyle eşlik etti. 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Karavan Park ve Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi ziyaret edildi. Ziyaretlerde AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Ahmet Üzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu da bulundu.

"Gaziantep son birkaç yıl içerisinde muazzam bir gelişme içerisinde"

Gaziantep ile gönül bağının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Şimşek, Gaziantep'in son yıllar içerisinde muazzam bir gelişme içerisine girdiğini belirtti.

Şimşek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik ediyorum. Gaziantep son birkaç yıl içerisinde muazzam bir gelişme içerisinde. Gaziantep Büyükşehir'in çalışmalarını birinci elden duyma fırsatım oldu. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin benim için ayrı bir anlamı var. Tenis belirli bir kesimin oynadığı spordan çıkartılıp daha çok geniş kitlelere eriştirildi. Bu tabi şehrimize değer katıyor fakat tenis sporunun aynı zamanda çok yoğun bir ilgiyle de karşı karşıya kaldığını gördük. Bir spor şehri Gaziantep noktasında bu tür tesislerin şehrin imajına olan katkısı çok büyük" dedi.

"Gaziantep her alanda bir yükseliş trendi yakaladı"

Gaziantep'in sadece turizm, sanayi, ticaret de değil her alanda çok hızlı bir kalkınma trendi yakaladığını aktararak, "Gaziantep'in bu hale gelmesinde birçok kişinin emeği var. Ama Başkanımız Fatma Şahin'in hakikaten liderliğinde onun küresel vizyonu Gaziantep'e büyük ödüller getirdi. Dünya ölçeğinde hakikaten çok önemli kazanımlar gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"Gaziantep ancak bu kadar güzel tasvir edilebilir"

Antep'in savunma mücadelesini gözler önüne seren Panorama Müzesi'nin tarihe ışık tuttuğunu belirten Mehmet Şimşek, ecdadın verdiği bağımsızlık mücadelesinin bu müze sayesinde geleceğe taşındığını söyledi. Şimşek, "Gaziantep ancak bu kadar güzel tasvir edilebilir. Gerçekten çok etkilendim. Gaziantep gibi bir marka şehrin geçmişinin çok büyük bir zenginliği ve derinliği var. Bu değerleri geleceğe taşımak çok değerli ve anlamlı bir çaba. Bu müzeyi ilk defa ziyaret ediyorum. Gerçekten muhteşem bir müze" ifadelerini kullandı.

"Yeni mehmet şimşekler yetiştirmeliyiz"

GBB Başkanı Fatma Şahin ise eski Başbakan Yardımcısı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "2007'den beri yol arkadaşlığı yapıyoruz. Kendisinden çok şey öğrendim. Şehrin ekonomisi açısından sanayiyi nasıl yüksek teknolojiye geçireceğiz, şehir ekonomisini hangi alanda nasıl yükseltebiliriz? Soruları üzerine birçok fikir alışverişimiz oldu. Gaziantep marka bir şehir. Sayın Şimşek de marka bir insan. Bu şehir vefalı bir şehir. Bu şehir kendine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmayacak bir şehir. Bundan önce bakanlık yapan ve hizmet veren Sayın Şimşek adını bir okula vereceğiz. Beşeri sermayeye destek olarak yeni Mehmet Şimşekler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaç, bu memleketin daha iyi yerlere gelmesine vesile olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Panorama bizlere ikinci yüzyılın destanını yazdıracak"

Antep Savunması'nın ikinci bir Çanakkale olduğuna işaret eden Şahin, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle ay yıldızlı bayrak için herkes canını ortaya koymuştur. Bu toprakları vatan yapan o ruh Antep Savunması'nda 100 yıl önce ecdat tarafından sergilenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu şehre özel, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Anadolu'yu kurtardılar' diye mesaj vermiştir. Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında şehre Gazi unvanını vermiştir. Çok onurluyuz, çok şerefli bir tarihimiz var ama bunu geleceğe taşımamız lazım. Panorama bizlere ikinci yüzyılın destanını yazdıracak. Çocuklarımızı geçmişten aldığımız kökle geleceğe bağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP