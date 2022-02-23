Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

23.02.2022 13:29

Son dakika haber... Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor Erzurum Oltu Ayvalı Barajında berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

ERZURUM - Erzurum Oltu Ayvalı Barajında berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Uzun süredir kurak giden havalar nedeni ile Ayvalı Baraj suları durulurken baraj etrafındaki dağların görüntüsü göl suyuna yansıması görsel güzellik oluşturuyor . Ayvalı Barajındaki yansımayı görmek için giden Oltulu Öner, "Havaların kurak ve sıcak gitmesinden dolayı su seviyesi bayağı düştü. Yağmur yağmayınca su tamamen berraklaştı bundan dolayı dağların suya yaptığı yansıma çok güzel görüntüleri ortaya çıkarıyor" dedi.

Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor
Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor
Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

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Erzurum, Baraj, Göle, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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