Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

ERZURUM - Erzurum Oltu Ayvalı Barajında berrak suya dağların yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Uzun süredir kurak giden havalar nedeni ile Ayvalı Baraj suları durulurken baraj etrafındaki dağların görüntüsü göl suyuna yansıması görsel güzellik oluşturuyor . Ayvalı Barajındaki yansımayı görmek için giden Oltulu Öner, "Havaların kurak ve sıcak gitmesinden dolayı su seviyesi bayağı düştü. Yağmur yağmayınca su tamamen berraklaştı bundan dolayı dağların suya yaptığı yansıma çok güzel görüntüleri ortaya çıkarıyor" dedi.