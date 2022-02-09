Üye Girişi
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi - Son Dakika

Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi

09.02.2022 12:20
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi

Son dakika haberleri... Orman yangınları ile mücadelede sivil halkın da desteğini almak amacıyla gönüllüler eğitimden geçirilerek sertifikalandırılıyor.

Orman yangınları ile mücadelede sivil halkın da desteğini almak amacıyla gönüllüler eğitimden geçirilerek sertifikalandırılıyor.

Özellikle yaz aylarında meydana gelen büyük orman yangınlarında tecrübeli yangın işçilerine yardımcı olmak üzere gönüllülük esası ile vatandaşlar da görevlendirilecek. Bu kapsamda gönüllü olmak isteyenlere Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Orman yangınlarının çıkış nedenleri, söndürme teknikleri, can ve mal emniyeti ve kullanılan araç ve gereçler konulu eğitim verilerek sertifikalandırıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü kapsayan Eskişehir be Afyonkarahisar'da sayıları 2 bine yaklaşan gönüllüler, muhtemel bir orman yangınında orman teşkilatının gösterdiği yerde söndürme çalışmalarına katılacaklar. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi
Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi

YORUMLAR
500

Orman Yangınları, Eskişehir, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:27:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Gönüllülere orman yangını eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement