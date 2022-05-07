Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı

07.05.2022 01:22

Son dakika yerel haberine göre Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğündeki yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ceviz büyüklüğündeki yağan dolu, mantar toplamaya giden bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çukurca ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Çağlayan köyü yakınlarında mantar toplamaya giden bazı vatandaşlar aniden yağan dolunun şokunu yaşadı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çektikleri zor anları cep telefonu ile görüntülediler. Ceviz büyüklüğündeki doluyu ellerine alan köylüler korkulu anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlar kendilerini korurken bir kişinin ise kafasından yaralandı. İlk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, yer gök yıkıldı diye düşündüklerini ve ölümle burun buruna geldiklerini ifade ettiler.

Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı
Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı
Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı
Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı

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Çukurca, Hakkari, Mantar, Ceviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hakkari'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: 1 yaralı - Son Dakika
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