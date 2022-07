Son dakika haber! Hastanede yangın tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Özel Sular Akademi Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile ortaklaşa gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği hastanede çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Özel Sular Akademi Hastanesi, Hastane Acil Planlama Başkanı Dr. Yasin Kabaağıl, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Sağlık hizmeti sunan kurumlar olarak zaten önceliğimiz hastaya zarar vermeme mantığında bulunmaktadır. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü afetlerdeki ekiplerden başta olmak üzere bizim birimimizde hastane yönetimimizin başkanlığının kurmuş olduğu ekiple birlikte beraber bu işi yürüttük. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İleriki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber burada çok daha güzel tatbikatlar yapacağımız kanaatindeyim. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ