İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi "Riva Turizm Yatırımları" hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi "Riva Turizm Yatırımları" hizmete açıldı

25.06.2022 21:49
İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi "Riva Turizm Yatırımları" hizmete açıldı

Beykoz'un gelişen turizm vizyonuna uygun modern projelerle ilçeye ve tüm İstanbul'a kazandırılan Riva Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Riva Merkez Plajı ve Otoparkı ile Elmasburnu Restoran, Tuğba Yurt konseri ve çocuk eğlenceleriyle açıldı.

Beykoz'un gelişen turizm vizyonuna uygun modern projelerle ilçeye ve tüm İstanbul'a kazandırılan Riva Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Riva Merkez Plajı ve Otoparkı ile Elmasburnu Restoran, Tuğba Yurt konseri ve çocuk eğlenceleriyle açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, başta ilçe sakinleri olmak üzere tüm İstanbul'a modern mekanlarda tatil olanağı sunmak amacıyla yapımı tamamlanan Riva Turizm Yatırımları; Riva Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Riva Merkez Plajı ve Otoparkı ile Elmasburnu Restoran, Tuğba Yurt konseri ve çocuk eğlenceleriyle hizmete açıldı. Açılışa, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, birçok vatandaş katıldı. Program, Riva Turizm Yatırımlarını içeren kısa film gösterisiyle başladı. Ardından "Riva Turizm Yatırımları" açılış töreni kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

"ELMASBURNU PLAJINI YENİDEN DÜZENLEDİK" Programda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Belediye olarak Beykozlu hemşehrilerimizin desteğiyle Elmasburnu plajını yeniden düzenledik. Orası sağlam olsun diye yüzeyde bir akış vardı. 412 tane ara kazık çakıldı. Sonrasında o 130 dönümlük alan düzenlendi, hem Beykozlunun hem İstanbullunun hizmetine sunuldu. Tabii hizmetten yararlanırken sembolik ücretler var. Riva'lılar ücret ödemiyor, ödemeyecek. Beykoz kartı olan Beykozlular yüzde 25 indirimle yararlanacak. Onun dışında sembolik ücreti var. Ama İstanbul'un Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin bisikletle gelenler sadece sembolik bir rakam bir lira ücret ödüyor. Bisikletle geldiğiniz zaman tamamen ücretsiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Biz Beykoz'u sporların da merkezi yapmak istiyoruz. Buradaki insanlarımız İstanbullular, Beykoz'un güzelliklerinden yararlansın istiyoruz" dedi.

KADINLARA ÖZEL LOCALI PLAJ İstanbul'da tatil yöresi standartlarındaki tek kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı, haftanın 4 günü kadınlara özel, 29 adet localı plajı, elektrikli araçları ve restoranıyla her yaz binlerce ziyaretçiye şehrin yakınında günü birlik tatil imkanı sunuyor. Toplam 133 bin metrekarelik alanda kurulan tabiat parkında, manzaraya karşı piknik yapmak ve dinlenmek isteyenler için 165 adet piknik ünitesi, 15 kameliye, doğal gazlı mangal üniteleri, büfeler, 2çocuk parkı, yürüyüş alanları, seyir terasları ve 243 araçlık otopark yer alıyor.

MANZARA VE SEÇKİN LEZZETLER BİR ARADA Mavi-yeşil koylara bakan Elmasburnu Restoran ise dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen manzarayı ve leziz yemekleri bir arada sunuyor. Dünya mutfaklarından ızgaralar, makarna ve salata çeşitlerinin usta aşçılar tarafından özenle hazırlandığı mekan kahvaltıdan akşam yemeğine, güler yüzlü ve kaliteli hizmetiyle tercih ediliyor.

RİVA MERKEZ PLAJI VE OTOPARKI DA YENİLENDİ Beykoz'a değer ve ekonomik hareketlilik katan turizm yatırımları çerçevesinde, Riva Meydanı, Merkez Plajı ve otoparkı da yenilenerek bakımlı bir çehreye kavuştu. Riva Meydanı'nda ziyaretçilere konfor getiren, 9 bin 500 metrekare taş döşeme, 8 bin metrekare kaldırım döşeme ve asfalt serim çalışması ile 350 araçlık otopark yapıldı. Temizlik hizmeti 7/24 verilecek şekilde güncellendi.

RİVA TURİZM YATIRIMLARI TUĞBA YURT KONSERİYLE TAÇLANDI

Beykoz'da tamamlanan turizm yatırımları sevilen pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt'un hayranlarıyla buluştuğu konserle taçlandırıldı. Renkli görüntülerin sahne olduğu konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)

YORUMLAR
500
Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi hizmete açıldı Turgutlu'da 4 yeni spor tesisi hizmete açıldı Turgutlu'da 4 yeni spor tesisi hizmete açıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi 'Riva Turizm Yatırımları' hizmete açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 22:21:50. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yaz tatilinin gözdesi "Riva Turizm Yatırımları" hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement