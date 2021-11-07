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Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

07.11.2021 16:53
Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına söylediği küfürlü sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uslu, "Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a bir tepki de İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Hakan Uslu, "Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları kınıyoruz. Avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız" dedi.

"Partiyi de kendisini de kınıyorum"

Türkkan'a 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit edilen Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül de tepki gösterdi. Baba Hüseyin Akgül, "Şehit Esma Çevik'in babasıyım. Yaşanan hadise gerçekten Türkiye'nin ayıbı. Bir siyasi partinin önde gelen isminin bu şekilde davranması ayıptan öteye, saygısızlıktan öteye bu vatan hainliği gibi algılanacak bir olay. Bu kişinin zaten daha önceden siciline bakıldığı zaman bir sürü kabahati var. Bu olay özür dilemeyle kapanacak bir olay değil. Burada biz

babalarının, annelerinin canı yanarken o kişinin orada elini kolunu sallayarak bir marifet yapmış gibi dolaşması bizlerin kanına dokunuyor. Ben elhamdülillah Müslüman ve Türküm. Türk olduğumdan gurur duyuyorum, bir de ona sorun bakalım Türk mü? Türk olsa zaten bunu yapmaz. Şehide saygısı olur, şehit ailesine saygısı olur. Bunun yaptığı büyük terbiyesizlik. O partiyi de kınıyorum, kendisini de kınıyorum. Allah onun da canını bu şekilde yaksın. Yüreği yansın ki bizlerin acısını bilsin" şeklinde konuştu.

"Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk"

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Uslu, "İstanbul'umuzda şu anda 3 bin tane şehidimiz var. 8 bin taneye yakın gazimiz var. Sayın Hüseyin babamız gibi nice ailelerimiz var. Onlar da hakkını helal etmiyor. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Bingöl'de yaşanan bu çirkin olayı kınıyoruz. Her zaman şunu dedik; bayrağımız namusumuz, şehidimiz onurumuzdur. Bizim namusumuzu koruyan kahraman şehitlerimize, şehit yakınlarımıza bu tarz ithamlarda bulunanları da kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum buradan. Bunlar cezasız kalmasınlar. Hangi partiden olursa olsun bu tarz şehitlerimize, şehit ailelerimize, gazilerimize bu tarz söylemlerde bulunanların hepsinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bizde avukatlarımıza talimat vererek Lütfü Türkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bırakmayacağız peşini. Biz şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız" açıklamasında bulundu.

Şehit Yasin Dere'nin ablası Fatma Ülker, "Bu çirkin söylemden, bu gibi kötü laflardan hakkımı ben de helal etmiyorum. Bu şahsın özrünü de kabul etmiyorum. Eğer bu şahıs yatağında yatabiliyorsa bizim şehidimizin yere düşen kanı sayesindedir. Buradan devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu hassas konuda lütfen bizlerin yanında olmasını ve bu kişinin ceza almasını rica ediyorum" dedi.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun ağabeyi Aydın Yolcu, "Yaşanan çirkin hadiseden dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Halen makam koltuğunda oturan şahıslar içindekilerini bazen bu şekilde dışarıya vurabiliyorlar. Vatansever görüntü sergilemesine rağmen yeri gelince bu şekilde ikinci yüzlerini ön plana sürebiliyorlar. O yüzden bir şehit ailesi olarak hakkımızı helal etmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

Lütfü Türkkan, İstanbul, Bingöl, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul Şehit Aileleri Derneği'nden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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