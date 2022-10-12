Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama

12.10.2022 13:04

Son dakika haberleri: İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. 10 Ekim sabahı bir çok adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasında bulunanlardan T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası, N.Ç.'nin ise 6 ay hapis cezasıyla arandığı ve Ödemiş Cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Yerel, Son Dakika

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