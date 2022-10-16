Van Gölü sahil şeritleri ve mesire alanlarının yanı sıra motorize ekiplerin giremediği tarihi ve turistik alanlarda da denetimler yapıyor. - VAN

Motorlu taşıtların girmediği alanlarda devriye görevi yürüten atlı tim, özellikle çocukların sevgi gösterisine tanık oluyor. Timi görüp yanına gelen çocuklar ve aileleri, atları besleyip fotoğraf çektiriyor. Van İl Jandarma Komutanlı'na bağlı Atlı Birlik Timleri, Edremit , Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika haber... Jandarma atlı birlikler Van Gölü sahilinde - Son Dakika

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