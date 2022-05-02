Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı

02.05.2022 00:57
Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hükümet Caddesi üzerinde kurdukları stantta broşür dağıttı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hükümet Caddesi üzerinde kurdukları stantta broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Hükümet Caddesi üzerinde stant açan Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplılara uygulamayı anlatıp şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi. Sahil yolunda yürüyen ekipler vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Özellikle kadın polislere ilgi gösteren kadınlar, ekiplerden KADES uygulaması ve yapılması gerekenler konusunda bilgi aldı. Uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, KADES sistemini daha önceden bilmediklerini ve uygulamayı hemen telefonlarına indireceklerini belirttiler. Polis tarafından 2 bin adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi Alaplı'da teravih namazını kaçırmayan çocuklar ödüllendirildi Teşkilat üyeleri iftarda bir araya geldi Teşkilat üyeleri iftarda bir araya geldi

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Alaplı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
23:16 Domenec Torrent'ten dikkat çeken Fatih Terim göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 01:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement