Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), önceki akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şahin'in cenazesi Mardin'de gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar'ın Kızıltepe ilçesine bağlı Karaadilli beldesine gönderildi. Şahin için Karaadilli Caminde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Şahin'in annesi Keziban ve babası Nuri, eşi Eşe, aile üyeleri ve köy sakinleri katıldı. Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce vatandaşın omuzlarından sonsuzluğa uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR