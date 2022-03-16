Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

16.03.2022 14:26
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru memleketi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), önceki akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şahin'in cenazesi Mardin'de gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar'ın Kızıltepe ilçesine bağlı Karaadilli beldesine gönderildi. Şahin için Karaadilli Caminde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Şahin'in annesi Keziban ve babası Nuri, eşi Eşe, aile üyeleri ve köy sakinleri katıldı. Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce vatandaşın omuzlarından sonsuzluğa uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

YORUMLAR
500
Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti Son dakika haber | Kızıltepe'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Polis Memuru, Kalp Krizi, Karahisar, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement