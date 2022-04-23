Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23.04.2022 14:26
Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika yerel haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet motosiklete çarptı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Murat İhsan Bilgiç hayatını kaybetti.

Mustafa Tok idaresindeki 17 PK 215 resmi plakalı Küçükkuyu Belediyesi'ne ait zabıta aracı ilçenin Fatih Mahallesi'nde bulunan Orman Deposu yakınlarında Murat İhsan Bilgiç'in kullandığı 10 H 7458 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Bilgiç'i ağır yaralı olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

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Çanakkale, Kamyonet, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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