Son dakika haber! Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi gören Kıbrıs Gazisi Lütfü Türk bugün hayatını kaybetti. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hanımınçiftliği Mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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