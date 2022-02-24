Son dakika haber | Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor

24.02.2022 15:07
Son dakika haber | Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park daha kazandırılıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park daha kazandırılıyor.

Kente yeni yaşam alanları kazandırmak ve yeşil alanı miktarını arttırmak için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, 2022 yılında da yeni park yapımlarını sürdürecek. 2022 yılında kentin farklı mahallelerinde 12 yeni park yapımını planlayan belediye ekipleri ilk olarak Cevher Dudayev Mahallesi'nde çalışmalarına başladı. Mahallede Örnek Evler İlkokulu yakınlarındaki Dere Kümesi anındaki boş arazide yapılacak olan park için zemin düzeltme çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alana önümüzdeki günlerde çocuk oyun gruplarının montajı yapılacak. Çocuklar için güvenli bir oyun alanı oluşturacak olan ekipler, mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için de yürüyüş yollarını düzenleyerek spor kondisyon aletleri yerleştirecek. Çok sayıda fidan ve süs bitkisinin dikiminin de gerçekleştirileceği park içerisinde ayrıca spor sahası ve kent mobilyaları da bulanacak ve aydınlatma sistemi yapılacak.

Parkın bahar ayları içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Son dakika haber | Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor

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Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Nevşehir Belediyesi Cevher Dudayev Mahallesi'ne yeni park kazandırıyor - Son Dakika


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