Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu

11.04.2022 11:30
Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen iftar programında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen iftar programında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Çelikhan ilçesinde görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Kaymakam Arslantürk, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Emniyet mensupları için düzenlenen iftar programına, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Kaymakam Abdullah Arslantürk, polislerin, 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak başarı diledi. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu
Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu

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Polis Haftası, Adıyaman, Nisan, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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