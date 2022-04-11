Son dakika haber... Polislerle iftarda buluştu - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen iftar programında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Çelikhan ilçesinde görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Kaymakam Arslantürk, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. Emniyet mensupları için düzenlenen iftar programına, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, emniyet teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Kaymakam Abdullah Arslantürk, polislerin, 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak başarı diledi. - ADIYAMAN