Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı

07.07.2022 22:47
Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı

Son dakika haberler: Polonya Dışişleri Bakanlığı, dün İran basınında çıkan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturyalı bir diplomat ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı iddialarının ardından...

Polonya Dışişleri Bakanlığı, dün İran basınında çıkan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturyalı bir diplomat ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı iddialarının ardından Polonyalı araştırmacının gözaltına alındığını doğruladı.

Dün İran basınında yer alan haberlerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker, Avusturya'nın İran'daki Kültür Ateşesinin eşi ve Polonyalı 3 araştırmacıyı ülkede casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldığı öne sürülmüştü. İngiltere ve Avusturya gözaltı haberlerini yalanlarken, Polonya Dışişleri Bakanlığı, "son derece tanınmış bir bilim adamının" İran'da gözaltına alındığını doğruladı. Bakanlık gözaltına alınan bilim adamının adını paylaşmazken, "Polonya'ya mümkün olan en kısa sürede dönmesini mümkün kılmak için konsolosluk ve diplomatik adımlar atılmıştır" dedi.

Nicolaus Copernicus Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Çevresel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Maciej Walczak ile 2 Polonya vatandaşının geçtiğimiz sene eylül ayında İran'da gözaltına alındığı belirtilerek, Walczak dışındaki 2 Polonya vatandaşının serbest bırakıldığını ve Polonya'ya döndükleri aktarıldı.

İngiltere ve Avusturya gözaltıları yalanlamıştı

Gözaltı haberlerinin ardından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatın casusluk iddiasıyla İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındığına ilişkin haberlerin "tamamen yanlış" olduğunu belirtmişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına ilişkin haberler tamamen yanlıştır" demişti.

İngiltere'nin İran Büyükelçisi Simon Shercliff, "Büyükelçi yardımcımızın şu anda gözaltına alındığına dair bu haberler çok ilginç" ifadelerini kullanmış, "Aslında geçen aralık ayında görevinin sonunda İran'dan ayrıldı" demişti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tahran'daki tüm personelimiz ve akrabalarının durumu iyi. Hiç kimse gözaltına alınmadı veya tutuklanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Şehdad Çölü'nden toprak örneği ve görüntü aldıkları iddia edilmişti

İran basını, ailesi ile birlikte İran'ın Kerman eyaletinde bulunan Şehdad Çölü'ne giden İngiltere Büyükelçi Yardımcısı Whitaker'ın beraberindeki Avusturyalı diplomat ve Polonyalı araştırmacılar ile IRGC'nin yakın zamanda füze tatbikatı yaptığı askeri tesise yakın bir bölgede toprak örnekleri ve görüntüler aldıklarını aktarmış, Devrim Muhafızları Ordusu'nun diplomatların çöl gezisinden kaydettiği İHA görüntüleri devlet televizyonunda yayınlanmıştı. Görüntülerde ayrıca İngiliz diplomatın İran'ın askeri bölgelerinden aldığı toprak örnekleri yurtdışına göndermeye çalıştığına ilişkin WhatsApp yazışmaları yer almıştı. - VARŞOVA

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Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı Son dakika haberi | İngiltere, İngiliz diplomatın İran'da gözaltına alındığı haberlerini yalanladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haber: Polonya, İran'ın Polonyalı araştırmacı Maciej Walczak'ı gözaltına aldığını doğruladı - Son Dakika

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