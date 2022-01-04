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Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi

04.01.2022 10:24
Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi

Bir son dakika haberine göre Bilecik'te 'Ailece Camide, Milletçe Duadayız' sloganıyla başlatılan sabah namazı buluşmasına çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'te 'Ailece Camide, Milletçe Duadayız' sloganıyla başlatılan sabah namazı buluşmasına çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde tüm camilerde başlatılan 'Ailece Camide, Milletçe Duadayız' sabah namazı buluşması, merkez Ertuğrul Gazi Mahallesinde yer alan Yediler Camii'nde de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Namazdan önce din görevlilerinin okuduğu Yasin ve Fetih surelerinin ardından sabah namazını Osmanlı Hafızlık Erkek Yatılı Kur'an Kursu Öğreticisi Dilşat Alioğlu kıldırdı.

Yapılan tesbihattan sonra bir konuşma yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, yaratılmış her şeyin mutlaka Allah'ı gece gündüz zikrettiğini belirterek, "Acaba bizler ne Allah'ı ne kadar tesbih ediyoruz? Allah'ı ne kadar anıyoruz, bunu bir sorgulamak lazım" diyerek sabah namazında aileleri ile camileri dolduran cemaate teşekkürlerini iletti. Tesbihat ve sohbetin akabinde İl Müftüsü Ali Erhun tarafından dua yapıldı.

Öte yandan 2022 yılının ilk günü, ilk sabah namazı buluşmalarında namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. - BİLECİK

Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi
Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi
Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Bilecik, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Sabah namazı buluşmasına çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika


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