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Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı

07.01.2022 09:47
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı

Son dakika yerel haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2021 yılında 3 bin 480 yangın, 3 bin 34 kurtarma, 464 kaza ve 754 boğulma vakasında yüzlerce kişinin hayatını kurtarırken, doğada ve yerleşim bölgelerinde yaşanabilecek büyük tahribatların önüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2021 yılında 3 bin 480 yangın, 3 bin 34 kurtarma, 464 kaza ve 754 boğulma vakasında yüzlerce kişinin hayatını kurtarırken, doğada ve yerleşim bölgelerinde yaşanabilecek büyük tahribatların önüne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı. Hazırlanan bu rapora göre sahada 7 gün 24 saat hazır şekilde nöbetinin başında olan itfaiye erlerinin müdahale ettiği vakaların sayıları yer aldı. Büyükşehir Belediyesi merkez grup ve 16 farklı ilçede görevli personel, 2021'de acıların önüne geçti, canlar kurtardı. 12 aylık süre zarfında toplamda 3 bin 480 yangına müdahale edilirken, afet veya kaza sonrası zor anların yaşandığı 3 bin 34 kurtarma operasyonu yapıldı.

594 kişiyi sağ kurtardılar

Bunların yanında, kaza kırım ekipleri 36 kişinin yaşamını yitirdiği 468 kazaya müdahalesinde 594 kişiyi bulunduğu yerden sağ çıkararak 112'ye teslim etti. Ayrıca toplamda bin 886 hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirilirken, 52 farklı intihar vakasına intikal edildi. Yapılan kırım ve kurtarma çalışmalarının 6'sında Büyükşehir İtfaiyesi'nin yetiştirdiği uzman K9 köpekleri de görev aldı. Cankurtaran Amirliği ekipleri ise sezon boyunca 754 farklı boğulma vakasına müdahale etti. 30 kişi sudan sağ çıkarılarak ambulansa teslim edildi. Öte yandan Büyükşehir İtfaiyesi'nin eğitim şubesi tarafından farlı kurum ve kuruluşlarda 76 tatbikat, 37 yangın eğitimi ve 907 denetim gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişiye hayat oldular

İtfaiye Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir İtfaiyesi olarak her dakika, her saniye tetikte, görev başında ve hazır şekilde yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı mücadelemizi verdik. 2021 yılında vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak ve çevrede oluşabilecek zararı engellemek için birçok vakaya müdahale ettik. Alevlerin arasında bir yardım eli bekleyen yüzlerce vatandaşımızın elinden tuttuk, onları hayata bağladık. Görev bilinciyle ateşin üzerine yürüyerek, insanların hayatını kendi canından önce sayan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyoruz. 2022 yılında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı personel ve ekipman olarak daha güçlü bir şekilde hazırlanıp faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" denildi. - SAKARYA

Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı
Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sakarya'da itfaiyeciler 2021'de de yüzlerce hayat kurtardı - Son Dakika
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