Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu

19.04.2022 12:14
Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler verilen iftar programında buluştu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler verilen iftar programında buluştu.

Samsat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca organize edilen iftar programına Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amirleri, şehit ve gazi aileleri, öksüz ve yetimler ile bunların aileleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen programda her kurum amiri farklı ailelerle birlikte iftar açarak onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarında fedakarlık yapan veya bir şekilde yetim veya öksüz olarak hayatlarını sürdüren vatandaşların kendilerine emanet olduklarını belirterek, her zaman onlarında yanında olacaklarını söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepimizi sevdiklerimizle beraber bayrama eriştirsin. Bugün gazi ve şehit aileleri ile öksüz ve yetim kardeşlerimizi aileleri ile birlikte misafir ederek, en güzel, en mutlu olduğumuz iftarda bir arada olduk. Onların sıkıntı ve taleplerini dinledik. Biliyoruz ki, bugün bu aziz vatanda rahat nefes alabiliyorsak bunu gazi ve şehitlerimize borçluyuz. Onların değerli aileleri ile bir şekilde anne veya babasını kaybetmiş öksüz ve yetimler hepimize emanettir. Onlar için ne yapsak azdır ve yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu
Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu
Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu
Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu

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Adıyaman, Şehit, Aziz, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Samsat'ta şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler iftarda buluştu - Son Dakika


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