Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

18.03.2022 11:13
Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan gençlik kütüphanelerini kullanan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret ettiler.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan gençlik kütüphanelerini kullanan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret ettiler.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik kütüphanelerinden yararlanan 60 öğrenci, Asri Mezarlık içerisinde bulunan Gaziantep Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte, ilk olarak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrencilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü özelinde bilgi verildi. Öğrenciler, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif dokudular, dua ettiler.

"Onlar, gencecik yaşta bizler için hayatlarını feda ettiler"

Şehitlik ziyaret programına katılan Ela Gezelge, "Bugün, gençlik kütüphanelerinden arkadaşlarımızla şehitlerimizi ziyaret etmeye geldik. İlk önce İstiklal Marşı'mızı okuduk, sonra Kur'an-ı Kerim'imizi okuduk. Şehitlerimiz için hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Onlar, gencecik yaşta bizler için hayatlarını feda ettiler. Şehitlerimize, çok teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti
Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti
Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da 18 Mart programı törenle başladı Afyonkarahisar'da 18 Mart programı törenle başladı Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı Kaş Kaymakamı Yazıcı, 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı

Çanakkale Zaferi, Gaziantep, 18 mart, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement