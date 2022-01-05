Son dakika haber... Siirtli minik yüreklerden Aydın'a selam - Son Dakika

"Minik yüreklere sıcak bir dokunuş" sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan yardım kampanyasının ardından mont, atkı, bere gibi kıyafetlerine kavuşan Siirtli ilkokul öğrencileri, herkese teşekkür ederek Aydın'a selam gönderdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu tarafından "Minik yüreklere sıcak bir dokunuş" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aydın'dan gönderilen koliler Siirt'e ulaştı. Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine kayıtsız kalmadığını ifade eden Çamoğlu, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Kış ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerin soğuklardan üşümemesi için Aydınlıların desteği ile toplanan ve minik yürekler için yola çıkan mont, atkı, bere, eldiven ve ayakkabı gibi giyim ürünleri ile Siirt'e ulaştı. Hediyelerini teslim alan Siirtli ilkokul öğrencileri ise herkese teşekkür ederek tahtaya yazdıkları "Aydın Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ne selamlar" notu ile Aydın'a selam gönderdi.

Geleceğin teminatı olan çocukların, minik yüreklerini ısıtabilmek istediklerini ifade eden Çamoğlu; "Siirt'teki bir öğretmenimizin çağrısı üzerine harekete geçtik ve kampanyamızı sosyal medya üzerinden duyurduğumuz andan itibaren de çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda topladığımı mont, bere, atkı gibi giyim ürünlerini Siirt'e gönderdik. Hediyelerini alan kardeşlerimiz ise bizlere teşekkür ederek selam göndermiş. Bu hareketimizi sadece bir okul ile sınırlandırmak istemiyoruz. Bu projeyi diğer okullara da yaymak istiyoruz. İnşallah hep birlikte daha fazla insana ve çocuğumuza dokunma fırsatımız olur" dedi. - AYDIN