Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen - Son Dakika
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Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen

25.02.2022 15:43

Son dakika haberler: Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen

SİNOP - Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta sis güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen
Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen
Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen

YORUMLAR
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Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sinop'ta sis bulutlarından görsel şölen - Son Dakika
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