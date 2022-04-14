Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

14.04.2022 17:08
Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Son dakika gelişmesine göre Sultangazi Belediyesi, yemek üretim merkezinde Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek ve sahur yemeği hazırlıyor.

Sultangazi Belediyesi, yemek üretim merkezinde Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık sıcak yemek ve sahur yemeği hazırlıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Ramazan boyunca her gün dört çeşit iftarlık sıcak yemek ile sahur yiyecekleri hazırlıyor. Yemekler, soğumadan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da yemek üretim merkezine gelerek aileler için yemek hazırladı.

"Ramazan komşuluk ve yardımlaşma ayıdır"

Yılın tüm zamanlarında olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirten Başkan Dursun, "Ramazan, esasında komşuluk ve yardımlaşma ayıdır. Bizler, Sultangazi Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi komşularımızın yanındayız. Bu merkezimizde her gün, kıymetli komşularımızın iftar sofralarında yer almak üzere sıcak yemekler ve sahur sofraları için de yiyecekler hazırlanıyor. Arkadaşlarımız bu yemekleri soğutmadan komşularımızın adreslerine ulaştırıyorlar. Bu şekilde daha fazla komşumuza ulaşıyoruz ve yemek israfının da önüne geçmiş oluyoruz. Sıcak yemeklerimizin yanı sıra gıda kolilerimiz, Sosyal Destek Kartımız, SUDE (Sultangazi Aile Destek Evi), çölyak hastası olan komşularımız için glutensiz gıda desteklerimiz ve sıcak çorba ikramlarımız ile tüm yıl olduğu gibi Ramazan boyunca da komşularımıza destek olmaya devam ediyoruz. Öte yandan, yemeğini yapamayan ve yalnız yaşayan yaş almış büyüklerimiz için yılın 365 günü burada sıcak yemekler hazırlanıyor. Ramazan'da da aynı şekilde değerli büyüklerimiz için yemekler hazırlanıyor ve kendilerine ulaştırılıyor. Komşularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm komşularıma muhabbet, bereket ve güzelliklerle dolu bir Ramazan diliyorum. Ramazan Bayramı'nın sevincini Sultangazi'nin güzel insanlarıyla birlikte yaşamayı da yüce Rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine gıda kolisinden sosyal destek kartına kadar çok yönlü destek

Sultangazi Belediyesi, temel gıda malzemelerinin yer aldığı binlerce gıda destek kolisini de Ramazan ayında ailelere ulaştırıyor. Çölyak hastalarını da unutmayan belediye, glutensiz gıda paketleriyle Ramazan ayında da yüzlerce aileye destek oluyor. İhtiyaç sahiplerinin alışveriş yapar gibi rahatlıkla kullanabildikleri bir kredi kartı formatında olan Sosyal Destek Kartlarına yapılan yüklemeler ise Ramazan'da yaklaşık iki katına çıkarıldı. Vatandaşların giysiden temizlik malzemesine, ayakkabıdan gıdaya onlarca türde ürüne ulaşabildiği SUDE de Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. - İSTANBUL

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Abdurrahman Dursun, Yemek Tarifi, Sultangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Sultangazi'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika


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