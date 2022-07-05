Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi

Sivas'ta tatil dönüşü kaza geçirip vefat eden çift gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ve Tokat'ta ikamet eden iki çift tatil için gittikleri İran'dan dönerken sabah saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Han Mezrası mevkiinde gerçekleşen kazada Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı Peugeot marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Betül Turunç'un öğretmen olduğu öğrenildi.

Mehmet Turunç ve Betül Turunç çifti için Sivas Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, vefat edenlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Turunç çifti, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Sıra mezarlığına defnedildi. - SİVAS