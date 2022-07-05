Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi

05.07.2022 00:57
Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi

Son dakika haberi... Sivas'ta tatil dönüşü kaza geçirip vefat eden çift gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Sivas'ta tatil dönüşü kaza geçirip vefat eden çift gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ve Tokat'ta ikamet eden iki çift tatil için gittikleri İran'dan dönerken sabah saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaza geçirdi. Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Han Mezrası mevkiinde gerçekleşen kazada Göksal Yıldırım'ın kullandığı 60 AAS 007 plakalı Peugeot marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Betül Turunç'un öğretmen olduğu öğrenildi.

Mehmet Turunç ve Betül Turunç çifti için Sivas Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, vefat edenlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Turunç çifti, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Sıra mezarlığına defnedildi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Tescillenen Sivas pastırması kapış kapış gitti Tescillenen Sivas pastırması kapış kapış gitti
Kaynak: İHA

İmranlı, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Trafik kazasında ölen çift gözyaşları içerisinde defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement