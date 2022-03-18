Son dakika haber | Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi

18.03.2022 16:50
Son dakika haber | Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi

Son dakika yerel haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle kursiyerler tarafından hazırlanan 'Çanakkale Türküsü' klibi büyük ilgi gördü.

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle kursiyerler tarafından hazırlanan 'Çanakkale Türküsü' klibi büyük ilgi gördü.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle klip çekildi. Değişik birimlerde görev alan polislerin orkestrada görev aldığı klipte, Şabaniye Aile Destek Merkezi personeli, kursiyer öğrencileri ve polisler de koro halinde 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Van Kalesi'ndeki Van Evi önünde çekilen ve kentteki tarihi ve turistik yerlerle Çanakkale Şehitliği'ne ait görüntülere de yer verilen klip büyük beğeni topladı. - VAN

Son dakika haber | Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi - Son Dakika


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