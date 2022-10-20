Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Ünirvesitesi'nda düzenlenen programla; vefat eden personel, öğrenciler ve maden şehitlerini törenle anıldı.

Görevi başındayken vefat eden akademik ve idari personel ile öğrenciler ve maden şehitlerimiz için üniversitede anma töreni düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı'nın konuşmalarıyla devam eden törende, vefat eden akademik ve idari personeli ile öğrencilerin anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan video gösteriminin ardından, İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, iki bölümden oluşan ilahi dinletisinde bulundu. İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan koro, Segah Makamı ve Hüseyni Makamında seslendirdikleri ilahilerle dinleyicileri bir kez daha duygulandırdı.

Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 30. Yıl etkinlikleri doğrultusunda vefat edenlerin anısına düzenlenen etkinliğin ikinci kısmı ise Cuma Namazı öncesinde İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Farabi Camiinden verilecek Kuran tilavetiyle gerçekleşecek. - ZONGULDAK