Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı

20.10.2022 17:22
Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak Bülent Ecevit Ünirvesitesi'nda düzenlenen programla; vefat eden personel, öğrenciler ve maden şehitlerini törenle anıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Ünirvesitesi'nda düzenlenen programla; vefat eden personel, öğrenciler ve maden şehitlerini törenle anıldı.

Görevi başındayken vefat eden akademik ve idari personel ile öğrenciler ve maden şehitlerimiz için üniversitede anma töreni düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun ve Vali Yardımcısı Turgut Subaşı'nın konuşmalarıyla devam eden törende, vefat eden akademik ve idari personeli ile öğrencilerin anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan video gösteriminin ardından, İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, iki bölümden oluşan ilahi dinletisinde bulundu. İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan koro, Segah Makamı ve Hüseyni Makamında seslendirdikleri ilahilerle dinleyicileri bir kez daha duygulandırdı.

Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 30. Yıl etkinlikleri doğrultusunda vefat edenlerin anısına düzenlenen etkinliğin ikinci kısmı ise Cuma Namazı öncesinde İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Farabi Camiinden verilecek Kuran tilavetiyle gerçekleşecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Rektör Özölçer, öğretim üyesinin vefatının birinci yıldönümü anma törenine katıldı Rektör Özölçer, öğretim üyesinin vefatının birinci yıldönümü anma törenine katıldı

Turgut Subaşı, Bülent Ecevit, Zonguldak, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... ZBEÜ'de vefat eden personel, öğrenci ve maden şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement