Son dakika haberi... Adıyaman'da gerçeği aratmayan tren kazası tatbikatı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.

Adıyaman'ın Gölbaşı TCDD istasyon şefliği alanında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, AFAD, UMKE, TCDD İstasyon Şefliği, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tren kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Yapılan tatbikatta senaryo gereği yaralanan vatandaşların kurtarılması için verilen ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler tarafından senaryo gereği yaralanan 23 yaralıya müdahale edildi. Tren vagonları altında sıkışan yaralılar ise tek tek bulundukları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan 23 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Senaryo gereği 23 yaralı ve 2 ölünün olduğu tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikatın oldukça başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Adıyaman İl Sağlık müdürü Erdoğan Öz, "Arkadaşlarımız burada gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptılar ciddi bir emek verdiler. Tatbikat alanında kamp yaptılar. İnşallah hiç bir zaman hiç bir şekilde kaza yaşanmaz ama maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde yaşanabilir. Ama yaşandığı zaman sizler varsınız bizler varız hep birlikte el ele vererek bu sıkıntıyı en az kayıpla veya hiç kayıp olmadan atlatabiliriz. Ben burada bu tatbikatın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen tatbikata TCDD 5.Bölge Müdürü Muzaffer Koç, İl Sağlık müdürü Erdoğan Öz ve yetkililer katıldı. - ADIYAMAN