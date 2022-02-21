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Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi

21.02.2022 16:20
Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi

Bir son dakika haberine göre Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2021 yılında yapmış olduğu kadevelik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olduğundan dolayı hastane yönetimine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından teşekkür belgesi verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "2021 Yılında hastanemiz bünyesinde gerçekleşen organ bağışları dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Organ nakil koordinatörlerimiz başta olmak üzere yoğun bakım personellerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi

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Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü Eskişehir ve Kütahya'da vaka sayıları arttı, Bilecik'te düştü Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür belgesi - Son Dakika


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