Son dakika haberi: ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi

23.02.2022 10:19
Son dakika haberi: ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde bebek ve çocuk bakımından sorumlu olan kurum çalışanlarına Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından uygulamalı olarak eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde bebek ve çocuk bakımından sorumlu olan kurum çalışanlarına Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından uygulamalı olarak eğitim verildi.

ADÜ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan Uzman Hemşire Funda Güler, Hemşire Cemile Akçam, Hemşire Bahar Efe tarafından bebek bakımında güncel uygulamalar konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde bebek ve çocuk bakımından sorumlu olan kurum çalışanlarına verilen eğitimlerde el yıkama, alt değişimi, ağız ve burun bakımı, gaz çıkarma, beslenme sonrası bebeğe pozisyon verme, uyku pozisyonu gibi konular aktarıldı.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Hemşirelerimizin çocuk evlerinde görevli hemşireler için gerçekleştirdikleri eğitim interaktif şekilde yapıldı. Eğitimin sonunda çocuk evlerindeki bebek ve çocuklarımızın bakımında güncel uygulamaların hayata geçirilmesini, hastaneye yatışlarının azaltılmasını amaçlıyoruz. Verilen eğitimden memnun olan kurum çalışanları bir sonraki eğitimin çocuklarda sık görülen bulaşıcı hastalıklar konusunda olmasını istedi. Bu evlerde yaşayan çocuklarımızın daha mutlu ve sağlıklı olması için ellerinden geleni yapan hemşirelerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi: ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araştırma Hastanesi, Aydın, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: ADÜ Hastanesi hemşireleri, çocuk evleri hemşirelerine eğitim verdi - Son Dakika


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