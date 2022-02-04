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Son dakika haberi | Aydın'ın "Doğa Savaşçısı" hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Aydın'ın "Doğa Savaşçısı" hayatını kaybetti

04.02.2022 09:58
Son dakika haberi | Aydın'ın "Doğa Savaşçısı" hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan ve Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren "Doğa Savaşçısı" Ali Aydın, hayatını kaybetti.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan ve Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren "Doğa Savaşçısı" Ali Aydın, hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Aydın, bir anda fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti. Doğa Savaşçısı olarak bilinen Aydın'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğarken, Aydın'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi mezarlığına defnedilecek. - AYDIN

Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Aydın'ın Doğa Savaşçısı hayatını kaybetti

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ali Aydın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Aydın'ın 'Doğa Savaşçısı' hayatını kaybetti - Son Dakika


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