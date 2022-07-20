Son dakika haberi! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti

20.07.2022 00:57
Son dakika haberi! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti

Son dakika habere göre Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Mesudiye'de meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için görev alan Marmaris Belediyesi personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Mesudiye'de meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için görev alan Marmaris Belediyesi personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev alan personeller ilçede yaşanan yangın ve sel felaketlerinde canla başla mücadele etmişti. Son olarak da 13 Temmuz'da komşu ilçe Datça Mesudiye'de başlayan yangının söndürülmesine destek olmak için Marmaris'ten yola çıkmıştı. 14 Temmuz'da kontrol altına alınan yangında görev alan personel için teşekkür yemeği düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi'nde öğle yemeğinde personel ile bir araya gelen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı da eşlik etti

Sözlerine "geçmiş olsun" diyerek başlayan Başkan Mehmet Oktay konuşmasını söyle sürdürdü, "En son Datça yangınında gösterdiğiniz performans için hepinize teşekkür ediyorum. Gerek belediyeden gerekse Datça halkından çok olumlu tepkiler aldık, her birinize ayrı ayrı teşekkür ettiler. Hepinizin emeğine sağlık, umarız ki bir daha yaşanmasın. Ancak yangın yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği. Bu nedenle orman yangınlarına ve tüm diğer afetlere hazırlıklı olmak zorundayız." - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, Marmaris, Mesudiye, Datça, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Başkan Oktay, yangında görev yapan personeline teşekkür etti - Son Dakika

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