Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

20.07.2022 17:11
Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

Son dakika haber... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

Kayseri'nin gençlerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Türkiye'de büyük bir başarıya daha imza atmış durumda. Maşallah birinciler, ikinciler Kayseri'den çıktı. Hepsi de Melikgazi bölgesinden. YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun kardeşimiz büyük bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Mezun olduğu Final Okulları'na ve kendisini yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İnşallah istediği bölümü ve üniversiteyi kazanır ve orada eğitim hayatına devam eder. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, misafirperverliği için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı - Son Dakika

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