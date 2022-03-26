Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elhamdülillah ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elhamdülillah ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir"

26.03.2022 00:57
Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elhamdülillah ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir"

Son dakika haberler: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir. Bu vatanımız için büyük hazinedir. En büyük kazanımdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iş adamı Süreyya Özden tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde yaptırılan Ayşe Hatun Camii'nin açılışına katıldı. Erbaş, açılış öncesi camide cuma namazını kıldırarak, hutbe irad etti. Açılışa Erbaş'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve caminin banisi Süreyya Özden katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada camilerin en büyük hazine ve kazanım olduğunu, camileri gençlerle, çocuklarla donatmaya çalışacaklarını belirtti.

"Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir"

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin insanların gözünün bir minare, kubbe aradığını, Türkiye'de 90 bin cami olduğunu vurgulayan Erbaş, " Balkanlar'a gittiğinizde gözünüz minare arar, minarelerin bulunduğu yerlerde hemen dersiniz ki burası Müslüman köyü. Orta Asya'ya gittiğinizde öyledir. Rusya'ya gittiğinizde, Afrika'ya gittiğinizde öyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz gözünüz bir minare, kubbe arar. Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibarıyla 90 bin camimizde minareler yükselmektedir. Bu vatanımız için büyük hazinedir. En büyük kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Her camimizin bitişiğinde bir 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şunları kaydetti:

"Her camimizin bitişiğinde bir 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu yaşlardaki çocuklarımıza İslam'ın ne olduğunu öğreteceğiz. Bunun için biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayret ediyoruz. Amacımız Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar temel dini bilgileri onlara öğretiniz' emrine uymaktır, derdimiz budur. Efendimizin gösterdiği yolda yürümek bizim vazifemiz. İnşallah sizlerden her camimizin bitişiğine eğer Kur'an kurslarıyla camilerimizin eğitim külliyesini tamamlama noktasında da gayretimiz olursa bu nurun ala nur olacaktır."

Ayşe Hatun Camii, açılış konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek ibadete açıldı. - ANKARA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayşe Hatun, Ali Erbaş, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Elhamdülillah ülkemizde 90 bin camide minareler yükselmektedir' - Son Dakika


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