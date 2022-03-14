Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi

14.03.2022 14:29
Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi

Son dakika yerel haberi... Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde emniyet kemerini kullanmayan sürücülere simülasyon aracına bindirerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde emniyet kemerini kullanmayan sürücülere simülasyon aracına bindirerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterdi.

Polis ekiplerinin Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirdiği emniyet kemeri uygulamasında, kurallara uymayan sürücülere parkta kurulan simülasyon aracında, emniyet kemerinin önem uygulamalı olarak anlatıldı. Önce zeza korkusu yaşayan sürücüler ise simülasyon aracında gördüklerinin ardından ise emniyet kemerinin neden takılması gerektiğini çok iyi anladıklarını belirterek, polislere bundan sonra emniyet kemerini takmadan araçlarını çalıştırmayacaklarını söyledi.

Öte yandan trafik bilincinin geliştirilmesi ve emniyet kemeri alışkanlığının kazandırılması amacıyla kurulan simülasyon aracına merak eden vatandaşlar da girerek, simülatör eşliğinde kaza anlarında yaşananları görme fırsatı buldu. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adıyaman, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anları simülatör ile gösterildi - Son Dakika
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