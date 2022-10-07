Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltı

07.10.2022 12:48

Son dakika haber... Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltıGAZİANTEP Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi olan 2 kişi ile El Kaide terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El-Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlen DEAŞ oparasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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