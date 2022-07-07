Son dakika haberi... Görevi Başında Öldürülen Doktor Karakaya İçin Trabzon'da Doktorlar İş Bıraktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Görevi Başında Öldürülen Doktor Karakaya İçin Trabzon'da Doktorlar İş Bıraktı

07.07.2022 20:49

Son dakika haberler: Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Trabzon'da görev yapan doktorlar da iş bıraktı. Trabzon Tabip Odası Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir" dedi.

ESRA NUR PERVAN

Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından Trabzon'da görev yapan doktorlar da iş bıraktı. Trabzon Tabip Odası Başkanı Yaşar Kibar Güven, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın dün silahla öldürülmesi üzerine Trabzon'da da doktorlar bugün iş bıraktı. Sağlıkçılar Trabzon Kanuni Devlet Hastanesi Numune Kampüsünde basın açıklaması yaptı.

"SİYASİ İKTİDARI DEFALARCA UYARDIK"

Trabzon Tabip Odası Başkanı Yaşar Kibar Güven şunları söyledi:

"Biz sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak somut bireylere indirgendi.

"BEYAZ KOD VERİLERİ PAYLAŞILMIYOR"

Sorumluların bu durumunu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı 'Beyaz Kod' verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir."

Konuşmaların ardından doktorlar üzerinde "Başımız Sağolsun" yazan siyah çelenkle birlikte Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü'ne yürüdü ve çelenk bıraktı.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?' sözlerine cevap: 'Üzgün görünmek' yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın 'Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?' sözlerine cevap: 'Üzgün görünmek' yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım Eczacılardan Doktor Ekrem Karakaya İçin Siyah Kurdeleli Anma Töreni Eczacılardan Doktor Ekrem Karakaya İçin Siyah Kurdeleli Anma Töreni
Kaynak: ANKA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Trabzon, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Görevi Başında Öldürülen Doktor Karakaya İçin Trabzon'da Doktorlar İş Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Görevi Başında Öldürülen Doktor Karakaya İçin Trabzon'da Doktorlar İş Bıraktı - Son Dakika
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