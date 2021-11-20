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Son dakika haberi: Jandarma abi ve ablalarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma abi ve ablalarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı

20.11.2021 11:12
Son dakika haberi: Jandarma abi ve ablalarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı

Bir son dakika haberine göre Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte sinema keyfi yaşadılar.

Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte sinema keyfi yaşadılar. Çocuklara ve ekiplere Jandarma Kıdemli Albay Naci Akkaş'ın eşi Aylin Akkaş'ta eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Albay Naci Akkaş'ın eşi Aylin Akkaş ile birlikte 20 Kasın Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Jandarma komutanlığı ekipleri, 8 ilçede ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte sinemada 'Luka' isimli animasyon filmini izlediler. Jandarma ablaları ve abileriyle birlikte sinemaya giden minikler, keyifli anlar yaşadı. Çocukları evlerinden ve sevgi evlerinden jandarma araçlarıyla alan ekipler, çocuklarla yakından ilgilenirken kadın astsubayların çocuklara şefkatli yaklaşımı gözlerden kaçmadı.

Havanın soğuk olması nedeniyle çocukların montlarını giydiren kadın askerler, ayrıca çocuklara film sırasında yemeleri için patlamış mısır ikramında da bulundular. - DÜZCE

Son dakika haberi: Jandarma abi ve ablalarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Albay, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Jandarma abi ve ablalarıyla birlikte sinema keyfi yaşadı - Son Dakika


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