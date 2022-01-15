Üye Girişi
Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı

15.01.2022 15:11

- Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

- Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önceden düzenlenen operasyonlarda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY Terör Örgütünün Finansmanı ve Yeniden Yapılanmasını Önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Ekipleri tarafından daha öncesinde aralarında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarma TEM Şube Müdürlüğü operasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda Kastamonu'da il merkezinde yapılan iki ayrı operasyon sonucunda da FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan, KHK ile ihraç edilmiş eski öğretmen İ.T. ile (39), 6 yıl hapis cezasına hükümlü olarak aranan KHK ile ihraç edilmiş eski öğretmen E.Ç. isimli şahıslar Jandarma Timleri tarafından yakalanarak sevk edildikleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Timleri ile Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ve Komando Timlerinin de katıldığı bir operasyon daha Taşköprü'de gerçekleştirildi. Taşköprü ilçesinde şafak vakti üç farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda M.F.K., F.K. ve H.K. isimli şahıslar, örgütün yeniden yapılması için faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 adet hafıza kartı, 2 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet tablet, 6 adet cep telefonu, 1 adet A4 kağıt üzerinde yazılmış şifreleme dokümanı, 1 adet zaman gazetesi, 6 adet CD, 4 adet flash bellek, 14 adet dijital kart, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet video kaset ve 1 adet mikro CD kart ele geçirildi. Operasyonda yakalanan üç kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada hayatını kaybetmişti! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi Aynı anda iki kızla sevgili olduğu için çıkan kavgada hayatını kaybetmişti! Katiline 15 yıl hapis cezası verildi         
15:46
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52

Son Dakika Haberleri
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:44 Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
15:05 5 yıldızlı otellere komşu çardaklara yıkım kararı verildi
15:04 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü
15:02 Tarih öğretmeni ders sırasında yanlışlıkla kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu açtı
14:56 Geleceğin yıldızlarını gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı'dan Brezilyalı golcüye kanca
14:55 Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor
14:42 FBI verilerine göre suç oranı en yüksek burçlar belli oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 15:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement