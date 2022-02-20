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Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

20.02.2022 15:54
Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ordu'da, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti.

Ordu'da, korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. Temiz, Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara'da tedavi gördü. Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz'in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi. - ORDU

Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti

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İstanbul, Cenaze, Ankara, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Korona virüse yakalanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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