Son dakika haberi... Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti

24.06.2022 11:19
Son dakika haberi... Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti

Son dakika yerel haberi... Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir ekip, Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris'e gitti.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir ekip, Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris'e gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında görevlendirilmek üzere İtfaiye Müdürlüğümüzün görevlendirdiği itfaiye erleri ve araç yola çıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yaşanan bu felaketleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımızı biliyoruz. Geçmiş olsun Marmaris, geçmiş olsun Türkiye" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti - Son Dakika

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