Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı

10.05.2022 11:14
Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı

Son dakika haberleri: Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ve 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Salihli Belediyesi'nin 2021 Yılı Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zeki Kayda, belediye meclisi olarak alınan kararların Salihli'ye hayırlı olmasını diledi.

UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı Salihli ve Kula'da

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkının 2024 yılında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağı müjdesini veren Başkan Kayda, " Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın ilk ve tek UNESCO etiketli Jeoparkının bulunduğu Salihli ve Kula, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısına ev sahipliği yaparak bölgemizi ve ülkemizi dünya turizmine tanıtacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Pazaryeri ve Halk Ekmek ve devam eden diğer projelerle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kayda, "Kurtuluş ve Kırveli Mahallelerimize kazandıracağımız pazaryerlerinde inşaat çalışmalarına başladık. Kent Meydanı ve Türk Dünyası Parkını, 5 Eylül'de Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hep birlikte hizmete açacağız. Halk Ekmek fabrikasında zemin etüt ve inşaat çalışmalarına başladık. Ramiz Turan Stadının bulunduğu alan çok modern tesislerin yer alacağı Millet Bahçesi Spor Kompleksi olacak. Şehir merkezinden geçen tren yolu hattının Hızlı Tren Hattına bağlanması ile ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Belediyemizin GES projesinde çalışmalarımız sürüyor, Salihli'miz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı
Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı
Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı

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Salihli Belediyesi, Türk Dünyası, Zeki Kayda, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Salihli Belediye meclisi 9 gündem maddesini karara bağladı - Son Dakika


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