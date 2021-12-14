Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kan davası barışla son buldu - Son Dakika

Şanlıurfa Ceylanpınar'da geçtiğimiz yıl eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları ile yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları arasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga, barışla son buldu.

Geçtiğimiz yıl Ceylanpınar'da yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları olan Uçar ailesi ile eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yakınları arasında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan husumet, yapılan barış yemeğinde son buldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu Uçar ve Aksak aileleri düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı dua ile birlikte Uçar ve Aksak aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini ettiler. Protokol üyeleriyle taraflar, barışın sembolü olarak gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması temennisinde bulundu. Bölgedeki aşiretlerin kardeşçe yaşadığına dikkat çeken Soylu, Uçar ve Aksak ailelerinin düşman olarak kalamayacağını dile getirdi.

Barış programında söz alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Barış programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özşavlı, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Akyürek, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Teşkilat Koordinatörü Abdülkadir Kirli, Uçar ve Aksak ailelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak ile yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yakınları arasında, belediye hizmet binasında başlayan ve sonrasında sokağa taşınan kavgada, eski belediye başkanının amcasının oğlu Enver Aksak hayatını kaybetmişti. - ŞANLIURFA