Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi

17.10.2022 13:38
Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da kronik psikiyatri hastaları tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi Şehir Hastanesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Erzurum'da kronik psikiyatri hastaları tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi Şehir Hastanesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Serginin açılışını yapan Vali Okay Memiş, projenin hastaların topluma kazandırılması adına güzel bir çalışma olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eserlerden elde edilecek gelirin TRSM hastaları için harcanacağı sergi, Çarşamba gününe kadar konuklarını ağırlamaya devam edecek. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Komşusunun 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü kadın toprağa verildi Komşusunun 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü kadın toprağa verildi ETÜ'den 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında ETÜ'den 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:40 Hedef uçak olarak tasarlanan Şimşek süpersonik uçağa dönüştürülecek
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:26:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement