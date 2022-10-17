Son dakika haberi: Şehir hastanesinde resim ve el sanatları sergisi

Erzurum'da kronik psikiyatri hastaları tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisi Şehir Hastanesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Serginin açılışını yapan Vali Okay Memiş, projenin hastaların topluma kazandırılması adına güzel bir çalışma olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eserlerden elde edilecek gelirin TRSM hastaları için harcanacağı sergi, Çarşamba gününe kadar konuklarını ağırlamaya devam edecek. - ERZURUM