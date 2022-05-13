Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

13.05.2022 00:07
Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Son dakika haberi: Gaziantep Karkamış karakoluna düzenlenen hain terör saldırında Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit düştü.

Gaziantep Karkamış karakoluna düzenlenen hain terör saldırında Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Bakan Hulusi Akar'ın taziyesi ile yayınlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 12 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehidin Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çamavşar mahallesinden olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:12:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şehit ateşi Balıkesir'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement