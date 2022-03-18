Son dakika haberi! Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi

18.03.2022 14:20
Son dakika haberi! Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi

Son dakika haberler: Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından şehit edilen Kütahyalı Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in adı parka verildi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından şehit edilen Kütahyalı Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik'in adı parka verildi.

2017 yılında Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Selman Çelik'in adı, doğup büyüdüğü mahallede çocuk sesleri arasında yaşatılacak. Şehit Çelik'in ismi, vefatının 5. yılında Meydan Mahallesi Yazar Sokak'taki çocuk parkına verildi.

Şehidin ailesinin de yaşadığı Meydan Mahallesi'ndeki isimsiz çocuk parkı, Kütahya Belediyesi tarafından 'Şehit Uzman Onbaşı Selman Çelik Parkı' olarak adlandırıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi

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El Bab, Suriye, Şehit, DEAŞ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Şehit Selman Çelik'in adı parka verildi - Son Dakika


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